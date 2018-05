Une nouvelle fois aujourd’hui, As évoque le cas de Thomas Lemar. Selon le média espagnol, l’Atlético Madrid regarde de plus en plus près l’international français qui ne devrait pas faire de vieux os à Monaco.

Après le départ de Fabinho, Lemar pourrait aussi quitter le Rocher donc, mais cela a un prix. D’après As ce matin, les Colchoneros devraient payer la modique somme de 60 millions d’euros pour le récupérer.