C’est désormais officiel depuis aujourd’hui ! Après le licenciement de Leonardo Jardim, Thierry Henry a été officialisé en tant que nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Le vice-président monégasque, Vadim Vasilyev, a réagi à cette arrivée sur le site internet du club de la Principauté.

« Sa connaissance du football, sa passion du jeu, son exigence du plus haut niveau et son attachement à nos couleurs font de sa nomination une évidence. Thierry est à la fois conscient de la tâche qui l’attend et impatient de débuter dans ses nouvelles fonctions. Il peut compter sur notre confiance et tout notre soutien pour apporter une nouvelle dynamique à l’équipe et mener à bien sa mission », a-t-il déclaré.