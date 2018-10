Dix matches toutes compétitions confondues, sept défaites, trois nuls. L’AS Monaco traverse une passe très difficile. Battu cette fois-ci par le Stade Rennais dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 (1-2), le club de la Principauté est en crise avec une dix-neuvième place en championnat de France et un seul point d’avance sur la lanterne rouge, l’En Avant de Guingamp. La situation semble donc alarmante et pour Leonardo Jardim, la trêve semble arriver au bon moment.

« C’est la trêve désormais. C’est important que durant cette période, le staff et les joueurs réfléchissent à la situation actuelle. On doit analyser et prendre du recul pour ensuite prendre les meilleures décisions. L’équipe doit revenir de cette trêve avec plus de qualité et de victoires. L’AS Monaco est une équipe : on perd ensemble et on gagne ensemble. (...) La trêve fera du bien aux joueurs. On va continuer le travail pour progresser et combler nos erreurs. Je suis toujours là à travailler et à essayer de faire le meilleur pour le club et l’équipe », a lâché le technicien portugais, relayé sur le site du club.