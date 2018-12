Ce samedi soir, l’AS Monaco a été renversé par Montpellier pour la 15e journée de Ligue 1, s’inclinant 2 buts à 1 alors qu’elle menait à dix minutes du terme. En conférence de presse, le coach asémiste, Thierry Henry, est apparu abattu après cette cruelle défaite, qui s’est dessinée en fin de rencontre. Il n’a pas caché sa déception devant les journalistes.

« Un match c’est 90 minutes, c’était bien pendant une heure, mais on a perdu. Jouer une heure ce n’est pas suffisant pour gagner un match. Il faut trouver des solutions pour ne pas baisser d’intensité après l’heure de jeu. On a su tenir à Caen, pas ce soir. Nous avons produit du jeu pendant longtemps, on a réussi à jouer entre les lignes en partant de derrière, mais on n’a pas réussi à se mettre à l’abri. Je pense à la barre transversale de Golovin notamment. Après cette action, c’est devenu plus dur. On aurait pu se mettre à l’abri à maintes reprises, a analysé le champion du Monde 98. Montpellier est bien revenu en deuxième mi-temps et nous, on a baissé d’intensité. Le premier but de Montpellier arrive après un centre que nous n’avons pas su gérer et le deuxième sur une erreur individuelle. On doit se reconcentrer le plus rapidement possible pour aller chercher la victoire à Amiens mardi. »