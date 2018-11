Le PSG a enchaîné un treizième succès en autant de rencontre contre l’AS Monaco ce dimanche soir (0-4). Facilement dominateurs de Monégasques bien trop apathiques, les hommes de Thomas Tuchel continuent à surfer sur la Ligue 1 grâce à un triplé d’Edinson Cavani et un penalty de Neymar. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Canal +, Presnel Kimpembe a assuré que le match n’était pas si simple que cela.

« Ce n’était pas un match facile. On a beaucoup de respect pour l’AS Monaco. On a su marquer rapidement, ça nous a facilité le match. On a pas fait une grande rencontre, mais le plus important, c’est cette 13e victoire. On est contents de ça. Continuer à enchaîner, c’est bien pour le groupe, l’équipe et la confiance. Le record nous aide. On veut gagner chaque match et c’est le plus important », a ainsi déclaré le défenseur du PSG.

