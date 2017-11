En clôture de la 14e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader, se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco, son dauphin, pour un choc entre le champion en titre et son principal concurrent. Les Parisiens, toujours invaincus cette saison, n’avaient pas réussi à vaincre l’AS Monaco sur deux confrontations, lors de l’exercice précédent (défaite 3-1 à Monaco, nul 1-1 à Paris). La donne semble s’inverser cette saison et les Parisiens partiront favoris.

Pour ce choc, Leonardo Jardim a choisi un dispositif en 5-3-2 avec Touré, Raggi, Glik, Jemerson et Jorge en défense. Moutinho est associé à Fabinho et Tielemans au milieu et c’est le duo Falcao-Baldé qui est choisi devant. De son côté, Unai Emery s’appuie sur un onze type qui a fait ses preuves depuis le début de saison. Mbappé, Cavani et Neymar sont tous les trois titulaires.

Les compositions d’équipes :

Monaco : Subasic - Touré, Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Moutinho, Tielemans - Falcao, Baldé.

PSG : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Draxler - Mbappé, Cavani, Neymar.