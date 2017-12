La guerre entre le clan de Jonathan Bamba et l’AS Saint-Étienne pourrait prendre fin dès janvier prochain. L’attaquant français de 21 ans ne s’est toujours pas entendu avec les dirigeants des Verts pour la prolongation de son contrat qui expire l’été prochain.

Et selon les dires du Progrès, l’international espoirs français pourrait être transféré lors du mercato hivernal, permettant ainsi à l’ASSE de toucher un peu d’argent et d’éviter le risque de le voir partir librement dans six mois. Malgré sa position fragile à Saint-Étienne, Bamba a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives en quinze matches.