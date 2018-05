Voici un choc qui sent bon l’Europe. Cinquième au classement, l’AS Saint-Etienne n’a plus connu la défaite depuis treize matchs. Côté Bordeaux, on reste sur un probant succès face à Dijon (3-1).

A cette occasion, Jean-Louis Gasset opte pour un 4-2-3-1 avec le retour de Loïc Perrin en charnière centrale. De son côté, Gustavo Poyet aligne un 4-3-3 avec le trio Malcom, Braithwaite, Kamano en pointe.

Les compositions officielles

ASSE : Ruffier - Gabriel Silva, Subotic, Perrin, Debuchy - M’Vila, Selnaes - Monnet-Paquet, Cabella, Hamouma - Beric

Bordeaux : Costil - Poundjé, Pablo, Koundé, Sabaly - Meïté, Lerager, Sankharé - Kamano, Braithwaite, Malcom