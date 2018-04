Prévu ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l’affrontement entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain s’annonce alléchant. De retour aux affaires en Championnat, les Verts sont actuellement sur une incroyable série de dix matches sans défaites. Une période faste pour la formation de Jean-Louis Gasset qui espère prolonger la fête plus longtemps. En conférence de presse, Rémy Cabella est revenu sur ce match au sommet.

Pour le joueur prêté par l’Olympique de Marseille cette rencontre est loin d’être évidente : « Saint-Etienne- PSG est peut être le match le plus compliqué de la saison, car c’est la meilleure équipe du championnat. Ce sera compliqué, mais en ce moment on joue bien. Ce sera un beau match. » S’il est impressionné par le niveau du PSG, Rémy Cabella pense néanmoins que son équipe peut rivaliser avec le leader du championnat : « Paris a remporté la Coupe de la Ligue en vingt minutes. Les équipes comme ça ne viennent pas en roue libre. On est ambitieux et confiant. Je veux qu’on continue notre série d’invincibilité à domicile. C’est une belle affiche et j’ai hâte d’y être. »