L’AS Saint-Etienne enchaîne les déconvenues sur le plan sportif. Les Verts ont ainsi perdu sept de leurs huit derniers matchs en Ligue 1. Une situation extrêmement compliquée à laquelle il convient d’ajouter une cascade de pépins physiques. Dernier en date, la blessure de Zaydou Youssouf (20 ans) au genou gauche. Ce dernier va devoir se faire opérer du ligament interne et sera indisponible six mois. Une décision qu’a justifiée Claude Puel en conférence de presse.

« Il avait eu une grosse blessure au même genou à Bordeaux et a eu une récidive contre Strasbourg. Son ligament est un peu trop distendu. On a donc décidé d’une opération. Il faudra qu’il prenne son mal en patience. Il sera tout neuf la saison prochaine. Même s’il n’avait pas de douleurs, son genou n’était pas parfaitement stable. Il s’est fait ausculter par le docteur Sonnery-Cottet. On a préféré penser au joueur, » a ainsi commenté le technicien stéphanois. L’ASSE tentera de se rassurer dès demain face à Épinal en quart de finale de Coupe de France.