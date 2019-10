Pour son troisième match de la saison en Ligue Europa, l’AS Saint-Etienne n’a pas pu faire mieux qu’un match nul jeudi soir sur la pelouse de Geoffroy-Guichard contre le FK Oleksandria (1-1). Cependant, les Verts restent sur une série de cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues. Interrogé en conférence de presse après la rencontre du jour, Claude Puel a tout de même calmé le jeu, demandant encore du travail pour progresser un peu plus.

« Les bons résultats facilitent l’écoute et la compréhension pour les joueurs. Mais si on veut continuer à réussir des performances, on doit passer des paliers et progresser collectivement. Ce constat est valable pour les jeunes et les moins jeunes. Je peux être exigeant avec cette équipe, mais on n’a pas beaucoup de temps pour corriger les choses. Il faut travailler sur des petites séquences mais aussi à partir de la vidéo. On fait encore trop de fautes, notamment sur des placements, qu’on doit corriger pour espérer avoir des résultats. Tout est possible encore dans ce groupe », a analysé le coach des Verts.