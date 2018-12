Mercredi soir, l’AS Saint-Étienne se déplaçait en Gironde pour y affronter Bordeaux. Et dans un match ouvert, ce sont les locaux qui se sont imposés (3-2). Plus qu’une défaite pour Jean-Louis Gasset puisque ce dernier a également perdu deux de ses cadres sur blessure, Mathieu Debuchy et Neven Subotic.

Le dernier, touché dans un violent choc avec Stéphane Ruffier, est resté en observation à l’hôpital après avoir été sorti sur civière en première période, le visage ensanglanté. « Subotic va rester en observation, le docteur a dit qu’il valait mieux qu’il reste peut-être deux-trois jours en observation. Il a pris un gros coup sur la tête », déclarait Jean-Louis Gasset après le match. De son côté, le Borussia Dortmund, son ancien club, a réagi sur twitter : « Bon et rapide rétablissement Neven. Nous savons que tu es un combattant et on espère te revoir sur pieds rapidement ».