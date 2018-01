Muet avec les Verts depuis le début de la saison, Loïs Diony (17 matches) est en pleine crise de confiance. Le buteur n’a plus fait trembler les filets depuis près de six mois et semble bloqué par son impuissance face aux buts. Néanmoins, il affiche un esprit revanchard dans Le Progrès et semble désormais prêt à inverser cette tendance négative : « On a mis les choses au clair pendant la trêve. On s’est vidé la tête. Aujourd’hui, on est reparti sur de nouvelles bases. » A pareille époque, il totalisait déjà 5 buts et 5 passes décisives l’an dernier.

Pris en grippe par les supporters stéphanois, Loïs Diony semble sûr de ses forces : « J’ai fait un très bon stage. J’ai envie de tout casser. Je veux montrer aux gens que c’était six mois d’adaptation. Je suis prêt. » Une envie débordante qu’il va devoir exprimer au mieux sur le pré. Il pourrait bénéficier d’un soutien de poids avec Robert Beric. Revenu à Saint Etienne cet hiver après la rupture de son prêt à Anderlecht, le Slovène pourrait être associé à l’ancien Dijonais dans un 4-4-2. Une alternative qui semble plaire à Loïs Diony : « Cela me rappelle un peu ce que je faisais à Dijon avec Tavares. C’est un plus pour moi. » Début de réponse dimanche avec la réception de Toulouse (15h) à Geoffroy Guichard.