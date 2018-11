Après les matches européens, la Ligue 1 effectue son retour ce soir. En ouverture de la 15e journée, l’AS Saint-Etienne reçoit le FC Nantes dans son Chaudron. Après deux défaites contre l’OL (0-1) et face à Nîmes en Coupe de la Ligue (1-1, 2 t.a.b à 4), les Verts comptent bien réagir et une victoire pourrait leur permettre de rejoindre Montpellier et le LOSC dans le Top 5 (26 points). De leur côté, les Canaris restent sur deux nuls face à Rennes (1-1) et Angers (1-1) et peuvent prendre provisoirement la 8e place en cas de succès.

Jean-Louis Gasset a donc opté pour un 4-2-3-1 avec un seul changement effectué par rapport à l’équipe alignée contre l’Olympique Lyonnais il y a une semaine. Titulaire au Groupama Stadium, Monnet-Paquet est remplacé par Hamouma. Dans les rangs nantais, Vahid Halilhodzic a choisi un 3-5-2 avec les titularisations d’Evangelista, Kwateng et Waris.

Les compositions officielles

AS Saint-Etienne : Ruffier - Debuchy, Subotic, Kolodziejczak, G. Silva - M’Vila, Selnaes - Hamouma, Cabella, Diony - Khazri

FC Nantes : Tatarusanu - Kwateng, Diego Carlos, Pallois - Fabio, A. Touré, Moutoussamy, Lima - L. Evangelista - Sala, Waris