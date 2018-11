Après deux matches nuls en Ligue 1, le FC Nantes voulait renouer avec la victoire ce vendredi soir sur la pelouse de Saint-Etienne, mais dans le Chaudron, les Canaris se sont inclinés 3-0. Titulaire en défense centrale, Diego Carlos est revenu sur ce revers au micro de Canal + Sport. Et le défenseur brésilien était très remonté contre M. Brisard, l’arbitre central de cette partie.

« La première mi-temps, on aurait pu faire quelque chose, on a eu beaucoup d’opportunités mais en deuxième mi-temps, c’était un peu plus compliqué quand même. Après le but, on est un peu redescendus mais c’est plus compliqué de jouer avec les arbitres... Après le deuxième but, il a rigolé et m’a dit "tu veux quatre minutes de plus pour prendre plus de buts ?" ! C’est incroyable que des arbitres disent ça aux joueurs pendant le match. Les arbitres sont là pour gérer, pas pour compliquer les joueurs dans leur tête. Il y a des caméras qui peuvent le prouver quand il parle », a expliqué le joueur de 25 ans.