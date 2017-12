La seizième journée de la Ligue 1 continue de plus belle ce dimanche, avec une rencontre historique entre l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes. Les Verts, sans victoire depuis six matches, tenteront de se relancer contre des Canaris toujours surprenants cinquièmes au classement.

Balayée (0-3) aux Girondins de Bordeaux en milieu de semaine dernière, l’ASSE devra faire sans Florentin Pogba ou encore Romain Hamouma, blessés. Quant aux hommes de Claudio Ranieri, victorieux (1-0) de l’AS Monaco récemment, ils devront se passer de Nakoulma, Coulibaly et Krhin.

Les compositions :

ASSE : Ruffier - M’bengue, Théophile-Catherine, Perrin, Janko - Pajot, Selnaes, Dabo - Bamba, Monnet-Paquet, Diony

FCN : Tatarusano - Diego Carlos, Djidji, Awaziem, Dubois - Thomasson, El Ghanassy, Touré, Rongier - Sala, Bammou