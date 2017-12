L’ASSE est en perdition. Défait 3-0 à Marseille dimanche soir, le club pointe à la 15e place, deux unités au-dessus du barragiste Lille. Invité de SFR Sport, dans une vidéo relayée par RMC lundi soir, Christophe Galtier, ancien entraîneur des Verts entre 2009 et 2017, a sévèrement taclé son successeur Oscar Garcia, dont le départ était trop précipité selon « Galette ». Le coach a également évoqué son avenir sans langue de bois :

« On va chercher un entraîneur à l’étranger, on prend un risque d’adaptation. Qui plus est quand on débarque avec tout son staff. Cela peut créer des soucis en interne, un staff étranger et un staff stéphanois. Oscar Garcia semblait un bon choix au départ. On lui a collé l’étiquette d’un coach barcelonais mais à la sortie, les résultats n’ont pas suivi. Ce que je regrette, c’est qu’il ait lâché l’affaire aussi vite. Ça montre un manque de force mentale. Que je revienne ? Si l’on m’appelle pour des conseils, je répondrais volontiers. Mais que je revienne, non. Je n’ai pas démissionné à un an de la fin de mon contrat sans raisons. J’ai fait mon temps. »