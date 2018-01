Battus largement par Metz, les Stéphanois n’ont pas réussi à confirmer leur succès face à Toulouse. Une prestation décevante pour les Verts qui se retrouvent quatorzièmes au classement. Comme le rapporte L’Equipe, ce match a laissé un goût amer pour le technicien des Verts Jean-Louis Gasset : « On a fait des cadeaux, un non-match, et il n’y a même pas eu de révolte »

S’il n’a pas apprécié la prestation de ses joueurs, l’’entraîneur a assumé sa part de responsabilité après la rencontre : « J’ai essayé de réfléchir comme ça, en amenant du sang frais dans ce match. Mais j’ai très, très mal réfléchi. Sans ses joueurs majeurs, l’équipe est beaucoup plus faible et surtout, manque de caractère. Le principal responsable de cette défaite, c’est donc moi. Je me suis trompé dans la composition de l’équipe. »