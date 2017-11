Ça s’active en coulisses ces derniers jours à Saint-Étienne. Après le départ d’Oscar Garcia, les Verts ont rapidement misé sur Julien Sablé. Ce dernier est d’ailleurs au coeur d’une polémique puisqu’il n’aurait pas les diplômes d’entraîneur nécessaires pour coacher au plus haut niveau. L’ASSE, qui devrait payer une amende de 25 000 euros par match, était d’ailleurs au courant selon France Bleu.

Julien Sablé, qui a mis les choses au clair sur le sujet en conférence de presse plus tôt dans la journée, étoffe son staff. Selon Le Progrès, les Stéphanois échangeraient actuellement avec Jean-Louis Gasset. L’ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux et au PSG occuperait la même fonction auprès du nouvel entraîneur des Verts. Dans la foulée, Le Parisien a précisé que Gasset avait donné son accord et qu’il serait même sur le banc des Verts vendredi pour la réception de Strasbourg.