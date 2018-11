« Il manquait le but en première mi-temps parce qu’on a eu deux grosses situations où le gardien a fait deux arrêts, je trouve, exceptionnels. Dans les temps forts, il faut arriver à marquer », a confié Jean-Louis Gasset en conférence de presse d’après-match vendredi. Déçu comme ses joueurs à l’image de Mathieu Debuchy (voir vidéo), l’entraîneur des Verts, dont l’équipe a été battue 1 à 0 à Lyon, a ensuite enchaîné :

« Si on avait été jonglé et qu’on avait perdu 3-0, on dirait bon... il y a dix classes d’écart. Je n’ai pas cette sensation-là, et les Lyonnais ont dû pousser un ouf de soulagement parce que dans les 15-20 dernières minutes, on a quand même eu beaucoup d’actions, il y en a même une qui me paraît litigieuse sur Salibur sur le centre en retrait d’Hamouma, mais je fais confiance à l’arbitre ».