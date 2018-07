Depuis vendredi, les joueurs de l’AS Saint-Étienne ont repris le chemin de l’entraînement. Selon Le Progrès, le coach des Verts Jean-Louis Gasset, veut se faire une opinion sur les joueurs qu’il ne connaît pas bien avant de décider de les garder ou non. C’est le cas de l’attaquant Loïs Diony, de retour d’un prêt non concluant à Bristol City, en Championship (D2 anglaise).

Recruté pour 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus à l’été 2017, l’ancien attaquant de Dijon est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de Saint-Étienne, devant Gonzalo Bergessio et Ilan. Décevant dans le Forez lors de la première partie de saison, il n’a inscrit aucun but en match officiel. Une nouvelle occasion pour lui de prouver son talent.