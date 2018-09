Présent en conférence de presse ce jeudi, le portier de l’AS Saint-Etienne Stéphane Ruffier a abordé la réception de l’AS Monaco vendredi (20h45) lors de la 8eme journée de Ligue 1. Avant ce choc, le gardien stéphanois refuse de céder à l’euphorie malgré la bonne dynamique actuelle traversée par les Verts.

Ruffier l’admet volontiers, il ne lui manque qu’une chose pour être pleinement heureux cette saison. « On laisse les observateurs nous positionner où ils veulent. On a un groupe de qualité, des joueurs qui ont connu le haut niveau et qui se donnent les moyens d’y retourner. Ils veulent être tout en haut. Oui, la Coupe d’Europe est la seule chose qui me manque, » admet ainsi l’ancien Monégasque.