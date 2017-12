Les Verts ne parviennent pas à sortir de la tête de l’eau. Sur une série de 9 matches sans succès, toutes compétitions confondues, l’équipe désormais entraînée par le duo Sablé-Gasset est engluée à la 15e place du classement de Ligue 1, deux points devant Lille, barragiste. Et ce n’est pas la défaite à Marseille (3-0), le week-end dernier, qui pourrait rallumer la flamme du chaudron. Institution du Championnat de France, l’ASSE peut néanmoins toujours compter sur le soutien indéfectible d’anciennes gloires du club. A l’image de Jean-Michel Larqué, joueur de 1966 à 1977 et aujourd’hui reconverti journaliste, officiant sur la radio RMC. Ce dernier a d’ailleurs apporté son soutien à son ancien club, proposant même ses services au club du Forez.

« Aujourd’hui, la situation de l’ASSE est très compliquée. J’ai toujours mon diplôme d’entraîneur, mais soyez rassurés, je n’ai pas été au recyclage donc c’est terminé. Ce qui est vrai en revanche, c’est que je suis toujours à la disposition de mon club bénévolement pour les aider », a indiqué Jean-Michel Larqué dans Team Duga. « D’être un artisan pour essayer de les sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. La période est plus à l’union qu’à la désunion. J’ai appelé les deux présidents, pour leur dire que j’étais à leur disposition. Mais jamais sur le plan technique pour être en short et en crampons. Leur réponse ? L’un m’a dit de voir avec l’autre, et vice versa… » Le message est passé. Mais pas sûr qu’il ne soit suivi d’effets.