Le Borussia Mönchengladbach réalise une superbe saison en Bundesliga, où les hommes de Dieter Hecking sont actuellement 3es au classement. Et comme ils risquent de jouer l’Europe l’année prochaine, les Fohlen vont devoir se renforcer cet été pour être compétitifs. Le quotidien allemand Bild précise que la défense sera le premier chantier pour le club allemand, qui cherche à recruter plusieurs défenseurs.

Le Borussia vise ainsi Niklas Stark (Hertha Berlin), Marc-Oliver Kempf (VfB Stuttgart) et, plus surprenant, William Saliba (AS Saint-Étienne), le tout jeune français de 17 ans, apparu sept fois en Ligue 1 cette saison. S’ils mettent autant de joueurs sur leur liste, c’est parce que les dirigeants de Mönchengladbach savent que leurs propres défenseurs Matthias Ginter et Nico Elvedi pourraient partir l’été prochain, eux dont le contrat expire en 2021, et qui sont respectivement courtisés par Tottenham et Arsenal pour le premier, Manchester City pour le second.