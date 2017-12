L’AS Saint-Étienne a connue des jours bien meilleurs. Après la démission d’Oscar Garcia, les Verts sont à la peine en championnat avec six matches sans victoire et une treizième place au classement. Et les choses ne vont pas si bien en interne, comme le cas d’Alain Ravera qui pose problème.

Comme l’explique L’Équipe, Ravera était venu renforcer le staff espagnol de Garcia, mais a annoncé souhaiter rejoindre le RC Lens dès l’année prochaine. Le président du directoire des Verts l’a d’ailleurs remplacé par Jean-Louis Gasset. Problème : Ravera ne souhaite pas encore démissionner et Roland Romeyer ne souhaite pas payer ses indemnités de départ. Résultat : Ravera est encore salarié du club mais est « dispensé d’activité ».