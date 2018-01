Rien ne va plus l’AS Saint-Etienne depuis l’humiliation infligée par leur pire ennemi au Chaudron (0-5, le 5 novembre dernier). Sur les dix derniers matchs de Ligue 1, le bilan de l’ASSE est le suivant : une victoire, deux nuls et sept défaites. Plus inquiétant encore, les hommes de Jean-Louis Gasset sont 16ème de Ligue 1, à un petit point du premier relégable.

Après la nouvelle défaite concédée face à Nice (1-0), le capitaine Loïc Perrin tire la sonnette d’alarme. « On est en danger et on va devoir prendre des points. A Nice, ce n’était pas le plus facile ; il va falloir le faire la semaine prochaine », a-t-il lancé dans des propos relayés par L’Equipe. Prochain adversaire des Stéphanois en Ligue 1, le 27 janvier face à Caen.