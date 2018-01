L’AS Saint-Etienne vient de clore son mercato hivernal avec la signature d’un renfort défensif de poids. Après les arrivées de Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep et Neven Subotic, auxquelles s’est ajouté le retour de Robert Beric, Mathieu Debuchy s’est engagé avec l’ASSE jusqu’à la fin de saison. Ce mercredi, Mathieu Debuchy, 32 ans, a donc résilié son contrat avec Arsenal, où il sera resté quatre ans, pour relever un nouveau défi avec les Verts. Il a d’ailleurs réagi à son arrivée dans le Forez.

« Je suis très heureux et très fier de rejoindre l’AS Saint-Etienne. J’ai eu de bonnes discussions avec le coach Jean-Louis Gasset. J’ai senti qu’il me voulait vraiment et nos échanges m’ont convaincu de venir ici. J’ai envie de prendre du plaisir sur le terrain et d’aider l’équipe de Saint-Etienne à retrouver une meilleure place au classement. Le fait de connaître plusieurs joueurs comme Loïc Perrin, Rémy Cabella, Yann M’Vila et Stéphane Ruffier va faciliter mon intégration. Le club a fait un bon recrutement et nous pouvons réussir de belles choses lors de cette deuxième partie de saison. J’ai hâte de jouer à Geoffroy-Guichard où il y a une magnifique ambiance, » a-t-il déclaré.