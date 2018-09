La huitième journée de la Ligue 1 débute ce soir avec un choc entre l’AS Saint-Étienne et l’AS Monaco. De retour aux opérations après des débuts mitigés, les Verts proposent une équipe traditionnelle. Stéphane Ruffier débute dans les cages et se retrouve accompagné par une solide défense constituée de Gabriel Silva, Perrin, Subotic et Kolodziejczak. Le double pivot est assuré par Ole Selnaes et Yann M’Vila. Enfin, Yannis Salibur, Wahbi Khazri et Rémy Cabella tenteront de fournir de bons ballons à Loïs Diony.

Côté monégasque, Leonardo Jardim a fait des choix forts. Si Diego Benaglio prend place dans les buts, Jemerson ne fait pas partie du groupe et laisse sa place en défense à Andrea Raggi. Ce dernier est épaulé par Djibril Sidibé, Kamil Glik et Antonio Barreca. Kevin N’Doram et Pelé prennent place dans l’entrejeu et assureront les arrières de Moussa Sylla, Adama Traoré et Sofiane Diop. Enfin, Radamel Falcao est titularisé en pointe de l’attaque.

Les compositions :

AS Saint-Etienne : Ruffier - Gabriel Silva, Perrin, Subotic, Kolodziejczak - Selnaes, M’Vila - Salibur, Khazri, Cabella - Diony

AS Monaco : Benaglio - Sidibé, Glik, Raggi, Barreca - N’Doram, Pelé - Sylla, Traoré, Diop - Falcao