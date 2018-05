Depuis quelques jours, plusieurs informations ont fait état d’un futur rachat de l’AS Saint-Étienne. Une nouvelle confirmée par le club stéphanois ce mardi via un communiqué de presse publié sur son site officiel. « PEAK6 Investments L.P. (PEAK6) annonce être entré en discussions exclusives avec Messieurs Bernard Caïazzo et Roland Romeyer en vue de l’acquisition de l’Association Sportive de Saint-Etienne, club emblématique du football français (...) PEAK6 est un investisseur global faisant preuve de passion dans ses investissements. PEAK6 possède une grande expertise dans le monde du sport et du football européen en particulier, étant actionnaire minoritaire de l’AS Roma en Serie A en Italie, de l’AFC Bournemouth en Premier League en Angleterre et également actionnaire majoritaire du club de Dundalk FC en Irlande. PEAK6 envisage de nommer Jérôme de Bontin comme Président du Club. M. de Bontin, né à Paris, a été précédemment Administrateur et Président de l’AS Monaco et Directeur Général des New York Red Bulls ».

Ce dernier a confié : « Nous sommes extrêmement fiers de rentrer en discussions exclusives avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. L’AS St Etienne est l’un des plus grands clubs français avec une histoire prestigieuse et des valeurs fortes. Nous sommes impatients de contribuer à de nouveaux succès ».Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont commenté : « Après avoir reçu différentes options et repreneurs potentiels, nous sommes ravis d’entrer en négociations exclusives avec PEAK6. Nous avons été convaincus par leur grande connaissance du monde du sport, leur expérience du monde des affaires et leur rayonnement international, combinés à leur passion pour le football. Cette nouvelle étape permettra de pérenniser l’excellence sportive du Club sans renier ses valeurs. La présence d’un club français avec un actionnariat américain en finale de l’UEFA Europa League est un signe qui démontre l’efficacité du modèle U.S. dans le football européen ». Enfin, l’ASSE a tenu à préciser : « La réalisation de l’opération reste soumise à la consultation du comité d’entreprise et à la finalisation de la documentation juridique ». Une nouvelle ère va s’ouvrir à Saint-Étienne.