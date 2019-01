Alternant les bonnes et les mauvaises séries, la bande à Bruno Genesio est à nouveau retombée dans ses travers et n’a pas gagné en Ligue 1 depuis la mi-décembre (contre Monaco, 3-0). Les Lyonnais se sont également fait prématurément éliminer de la Coupe de la Ligue par Strasbourg en quart de finale. Le déplacement s’annonce donc compliqué pour les Gones, qui vont devoir affronter les Stéphanois dans un Chaudron bouillant et sans leurs supporters, privés de déplacement pour l’occasion. D’autant plus que les Stéphanois restent invaincus dans leur forteresse de Geoffroy-Guichard cette saison (8V, 2N) et pointent à la seconde place du classement des meilleures équipes à domicile juste derrière… le PSG.

Vous l’aurez compris, l’ambiance est meilleure du côté du Forez que dans le Lyonnais. Emmenés par un Wahbi Khazri impressionnant, les Stéphanois ont dominé l’OM (2-1) mercredi lors du match en retard de la 17ème journée de L1, ce qui leur a permis de s’installer sur la 3ème place du podium, juste devant l’OL, à quelques jours du derby. Mais on se souvient aussi que le dernier derby qui a eu lieu à Saint Etienne a vu les Verts se faire humilier 5-0 devant leur public. Le douloureux souvenir de cette défaite historique peut-il déstabiliser les Stéphanois dans leur dynamique positive ? Une chose est sûre, c’est que ces matchs entre rivaux historiques nous garantissent toujours des rencontres intenses et engagées !

