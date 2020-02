Ce mercredi soir, l’OM s’est imposé dans le Forez contre l’AS Saint-Étienne (2-0). Mais les supporters phocéens n’ont pas pu assister à la rencontre à cause des incidents avant le match de leur équipe.

L’OM a publié un communiqué cinglant et l’écurie phocéenne a été démentie par la préfecture de la Loire dans la journée de jeudi. Selon les informations de L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, non présent à Geffroy Guichard, aurait appelé le délégué de la rencontre et aurait menacé de ne pas faire entrer ses joueurs sur le terrain si les supporters ne rentraient pas vite en tribunes. Mais finalement le match a bien eu lieu sans les supporters.