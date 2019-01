Match reporté de la 17e journée de Ligue 1, le duel entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille s’annonce fort intéressant. À domicile, les joueurs de Jean-Louis Gasset s’articulent en 3-5-2 avec Stéphane Ruffier dans les cages et une défense composée de Neven Subotic, Loïc Perrin et Timothée Kolodziejczak. Les rôles de pistons sont assurés par Kevin Monnet-Paquet et Gabriel Silva tandis que la paire Ole Selnaes - Yann M’Vila siège dans l’entrejeu. Enfin, Rémy Cabella évolue en soutien de Loïs Diony et Wahbi Khazri.

En face, l’Olympique de Marseille est en recherche de résultats et décide d’aborder la rencontre en 3-5-2. Les buts sont protégés par Steve Mandanda. Le gardien international français est soutenu en défense par Bouna Sarr, Rolando, Luiz Gustavo, Boubacar Kamara et Jordan Amavi. Kevin Strootman prend place en tant que sentinelle auprès de Maxime Lopez et Morgan Sanson. Enfin, l’attaque est animée par Florian Thauvin et Lucas Ocampos.

Les compositions :

AS Saint-Etienne : Ruffier - Subotic, Perrin, Kolodziejczak - Monnet-Paquet, Selnaes, M’Vila, Gabriel Silva - Cabella - Diony, Khazri

Olympique de Marseille : Mandanda - Rolando, Gustavo, Kamara - Sarr, Strootman, Lopez, Sanson, Amavi - Thauvin, Ocampos