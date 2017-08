Ancien joueur du FC Barcelone et toujours supporter du club catalan, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Oscar Garcia, a été invité à commenter l’arrivée d’Ousmane Dembélé chez les Blaugranas. Malgré la défaite subie face au PSG (0-3), le coach ibérique a répondu avec le sourire, et croit plus que jamais au talent du Français.