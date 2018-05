Jean-Louis Gasset a redressé Saint-Etienne de manière spectaculaire en Ligue 1. Forcément dans la préparation de l’année prochaine, les dirigeants des Verts souhaitent le conserver. Interrogé à ce sujet sur RMC, Frédéric Paquet, le directeur général du club a affirmé qu’il allait rencontrer le coach dans les jours à venir.

« Pour l’instant il est sous contrat. On avait fait un point déjà. C’est facile de travailler et d’échanger avec lui. On a eu un premier échange il y a 2 ou 3 semaines. On manquait tous un peu d’informations. On va se revoir fin en début mai mais la volonté c’est qu’on a envie de travailler ensemble. Il nous manque pour le moment des informations supplémentaires. » On en saura bientôt plus.