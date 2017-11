Après un début de saison très encourageant, l’AS Saint-Étienne s’effondre depuis plusieurs semaines en Ligue 1. Des mauvais résultats, combinés à une mésentente avec les dirigeants qui ont précipité la démission d’Oscar Garcia. Loïc Perrin, le capitaine des Verts, est déçu de ce scénario.

« Malheureusement pour Oscar Garcia, ça s’est fini précipitamment. Cela a été son choix, on a passé de bons moments avec lui, je pense que c’était quelqu’un de très bien, que j’ai beaucoup apprécié. C’est allé très vite, c’est arrivé tôt dans la saison. Après, c’est son choix, c’est encore un peu plus particulier. Au niveau des résultats, malgré la lourde défaite dans le derby, il n’y avait pas le feu au club, on était encore 6e. C’est son choix. C’est encore autre chose », lâche-t-il dans Le Progrès.