Libéré du Borussia Dortmund cet hiver et débarqué dans le Forez pour tenter de redresser la barre d’un navire stéphanois à la dérive, Neven Subotic n’a eu besoin que de six mois pour convaincre. Auteur de 16 matches avec les Verts, pour un bilan de 9 victoires, 5 nuls et 2 défaites, le défenseur central serbe de 29 ans avait paraphé un contrat d’une saison et demie. Il pourrait prolonger l’aventure au-delà de 2019.

C’est en tout cas l’intention de l’AS Saint-Etienne, qui par le biais de son Directeur Général, Frédéric Paquet, a déclaré cet après-midi en conférence de presse vouloir lancer des discussions avec le joueur. « Nous sommes infiniment contents du comportement de Neven Subotic. Nous allons enclencher les discussions pour prolonger l’aventure. Il a répondu au-delà des attentes. Nous sommes dans une logique d’intégrer des jeunes, avec des cadres pour les encadrer, » s’est exprimé le dirigeant des Verts.