Leader incontesté du Championnat de France avec 16 points d’avance sur l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain a ce soir l’occasion de faire un pas immense vers son septième titre, en cas de succès sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (20h45). Une défaite du club de la Principauté face à Nantes (demain, 17h) pourrait même valider la passation de pouvoirs ! Mais sur une impressionnante série de 9 matches sans défaite et toujours en course pour les places européennes, les Verts comptent vendre chèrement leur peau à Geoffroy-Guichard.

Pour cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset aligne un 4-2-3-1 pour tenter de jouer un mauvais tour à son ancien club. La quatuor défensif Debuchy, Subotic, Perrin, Gabriel Silva, éclos après le mercato hivernal est bien évidemment reconduit. Devant le duo M’Vila-Selnaes, Rémy Cabella sera chargé de soutenir Romain Hamouma. Côté parisien, Unai Emery fait face à une véritable hécatombe. Daniel Alves, Julian Draxler, Marco Verratti et Neymar sont blessés, Thiago Motta est suspendu. Le coach du Paris SG dispose néanmoins de nombreux arguments et intègre Meunier sur la droite de la défense, Lassana Diarra et Giovanni Lo Celso au milieu, alors que Javier Pastore prend place aux côtés de Kylian Mbappé et Angel Di Maria aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

ASSE : Ruffier - Debuchy, Subotic, Perrin, Gabriel Silva - Selnaes, M’Vila - Bamba, Cabella, Monnet-Paquet - Hamouma

PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Pastore, Diarra, Rabiot - Di Maria, Mbappé, Pastore