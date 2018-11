Prêté la saison passée avec succès, Rémy Cabella est devenu officiellement un joueur de l’AS Saint-Étienne cet été 2018. Mais l’ancien joueur de l’OM a connu quelques difficultés à son retour comme il l’a avoué en conférence de presse ce jeudi. « J’ai été blessé cet été, j’ai été opéré, puis j’ai eu un problème à un genou. Je n’étais pas au top de ma forme. Le coach m’a laissé 10 jours de repos durant une trêve, ça m’a fait du bien, je n’ai plus de douleur et je me sens bien. (...) Ces derniers temps, je me retrouve sur le terrain, je me sens prêt physiquement, en plus l’équipe gagne et si je peux aider pendant cette bonne période, c’est une bonne chose. »

Son équipe (5e de L1) aura besoin de lui pour espérer aller plus haut. « On doit être dans les 5 premiers. Si on peut viser le podium, on essaiera de le faire. Cette saison on ne joue pas la Coupe d’Europe, on peut s’en servir. Il faut se donner les moyens pour faire une belle saison en gagnant les matches, même les plus difficiles. (...) Dimanche dernier, on encaisse 3 buts (contre Angers, victoire 4-3). Si on veut aller loin, il faut qu’on défende mieux, que tout le monde fasse beaucoup mieux, au delà des 4 défenseurs... On n’aura pas ce genre de scénario fou à chaque fois ». Les Verts auront l’occasion de s’améliorer samedi face à Reims.