L’ASSE vit une saison plus que délicate. Entre des résultats décevants, des multiples changements de coaches et des incidents qui ont eu lieu à Geoffroy-Guichard, les Verts sont dans une période très sombre. Invité de "Team Duga" sur RMC, Dominique Rocheteau, le directeur sportif des Stéphanois, a fait un point sur la situation. « L’ASSE est en phase de reconstruction pour la deuxième partie de saison. Il va falloir changer des choses. Des erreurs ont été faites. Mais on est toujours debout (...) Après le départ de Christophe (Galtier), on savait que ce serait une saison compliquée. On était bien partis avec Oscar mais c’était l’arbre qui cachait la forêt ».

Si la direction des Verts est pointée du doigt, notamment les deux président Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, Rocheteau pense que ce n’est pas le problème et compte sur le prochain mercato. Un mercato où Jean-Louis Gasset, qui sera entraîneur numéro un jusqu’à la fin de la saison, aura des renforts. « Je compte beaucoup sur ce mercato d’hiver pour rebondir. On a perdu des joueurs hyper importants qui ont fait le bonheur de Saint-Étienne et on ne les a pas remplacés. C’est ce qu’on va essayer de faire parce que ça se joue là-dessus, pas sur la double présidence ».