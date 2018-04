Dominant contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne est passé tout prêt de l’exploit (1-1). Un match réussi qui permet aux Verts d’entrevoir une possible qualification en Europa League à l’issue de la saison. Opposés à Strasbourg dans le cadre de la 33e journée de championnat, les joueurs de Jean-Louis Gasset doivent continuer à prendre des points. Interrogé en conférence de presse, Neven Subotic a confirmé l’excellente période des Stéphanois : « Nous avons une vraie force mentale, on l’a vu dans plusieurs de nos matches. Beaucoup d’efforts ont été fournis pour arriver là où nous sommes actuellement. Nous sommes encore dans la course. »

Invaincu depuis 10 matches, l’AS Saint-Étienne réalise une fin de saison canon en ayant notamment accroché l’Olympique Lyonnais (1-1), l’Olympique de Marseille (2-2) et le PSG (1-1). Désormais à quatre points de Rennes, cinquième, la qualification en Coupe d’Europe semble atteignable. Toutefois, Neven Subotic ne veut pas s’enflammer et souhaite avant tout poursuivre la dynamique : « L’Europe ? Pour l’instant, c’est une hypothèse. Nous venons de réaliser de très belles semaines, mais la saison n’est pas encore finie. Il faut penser à ce que chacun peut faire pour progresser. »