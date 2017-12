Si l’ASSE a évité la défaite dimanche après-midi contre Nantes (1-1), il a plus gagné depuis 7 matches (3 nuls, 4 défaites). Auteur de l’ouverture du score splendide de 30 mètres face aux Canaris, Vincent Pajot, milieu de terrain des Verts, a fixé les objectifs du club pour L’Equipe. Deux petites phrases furtives mais pleines de sens :

« A partir du moment où c’est très serré et qu’on se retrouve en bas du classement, on est bien malades et conscients de la situation. On joue le maintien. » Saint-Etienne est actuellement 12e avec 20 points, soit 4 unités de plus que l’actuel barragiste Toulouse.