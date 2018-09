En ouverture de la 8e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a enfoncé encore un peu plus l’AS Monaco, en s’imposant 2 buts à 0 à domicile. Seul buteur de la rencontre, Wahbi Khazri s’est exprimé sur la suite de la saison stéphanoise. Bien qu’il reste prudent, il verrait bien les Verts décrocher une belle place au classement à la fin de cet exercice 2018/2019.

« On ne va pas s’enflammer, mais je pense qu’avec ce staff, ces joueurs et cette ambiance (à Geoffroy Guichard), on est capables de faire de grandes choses. On espère aller le plus haut possible. Il y a un groupe de vingt joueurs de qualité », a-t-il expliqué en zone mixte, après le match. Grâce à son doublé, il est aussi devenu le meilleur buteur tunisien de l’histoire du Championnat de France, avec 40 buts. Il dépasse ainsi Francileudo Santos (39 buts).