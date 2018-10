Au micro de Team Duga sur RMC, le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne Wahbi Khazri est revenu sur son mercato estival agité. L’international tunisien a même envoyé un petit tacle glissé à son ancien club, le Stade Rennais, qui ne l’a pas recruté définitivement cet été, et ce, malgré un prêt réussi la saison passée (9 buts et 2 passes décisivec en Ligue 1).

« À Sainté, j’ai senti tout un club qui me voulait, ce qui n’a pas été le cas à Rennes, même si je ne rejette la faute sur personne. Le discours de Jean-Louis (Gasset) m’a convaincu, des joueurs m’ont également appelé… Si Rennes s’était donné les moyens, j’aurais peut-être pu rester là-bas, mais c’est comme ça, ce sont des choix à faire. Si Saint-Étienne finit dans les cinq premiers à la fin de la saison, on dira que c’était un bon choix. Si on finit dixième, on dira l’inverse », a-t-il expliqué. Mise au point.