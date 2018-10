Direction le Kazakhstan et sa capitale Astana pour le Stade Rennais, qui dispute cet après-midi sa deuxième rencontre de la phase de poules de la Ligue Europa (16h50). Vainqueurs des Tchèques de Jablonec pour leur entrée dans la compétition, les Bretons sont leaders du groupe K avant d’affronter Astana, qui a ramené un nul de Kiev, au bout du suspense, où il était opposé au Dinamo (2-2).

Pour cette rencontre, Sabri Lamouchi est privé de plusieurs éléments. Ismaila Sarr, Adrien Hunou, Mexer et Hatem Ben Arfa manquent à l’appel. Cet après-midi, c’est un 4-3-3 qui est aligné, avec Mehdi Zeffane, Ludovic Baal et Denis Will Poha. Du côté du Astana de Grigoriy Babayan, l’ancien Rennais Pedro Henrique sera à surveiller sur le côté gauche, au milieu, dans le 4-4-2.

Les compositions d’équipes :

Astana : Eric - Rukavina, Postnikov, Anicic, Shomko - Tomasov, Mayevski, Kleinheisler, Pedro Henrique - Kabananga, Almeida

Rennes : Diallo - Zeffane, Gélin, Da Silva, Baal - Grenier, Poha, André (cap) - Bourigeaud, Niang, Léa Siliki