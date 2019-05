Après avoir respectivement écarté West Bromwich Albion et Leeds United lors des demi-finales, Aston Villa et Derby County se retrouvent en finale des barrages d’accession à la Premier League. Une affiche au sommet entre deux clubs historiques en Angleterre qui permettra de connaître qui rejoindra Norwich City et Sheffield United dans l’élite anglaise.

Aston Villa s’organise dans un 4-3-3 classique avec Jed Steer dans les cages. La défense est composée d’Ahmed El Mohamady, Alex Tuanzebe, Tyrone Mings et Neil Taylor tandis que John McGinn, Conor Hourihane et Jack Grealish forment le milieu de terrain. Enfin, Tammy Abraham est accompagné en attaque par Anwar El Ghazi et Albert Adomah.

De son côté, Derby County s’articule dans un 4-2-3-1 sous la tutelle de Frank Lampard. Le poste de gardien est occupé par Kelle Roos. Le portier néerlandais peut compter sur Jayden Bogle, Richard Keogh, Fikayo Tomori et Ashley Cole. Le double pivot est constitué de Bradley Johnson et Tom Huddlestone. Harry Wilson, Mason Mount et Tom Lawrence soutiennent Mason Bennett qui est seul en pointe de l’attaque.

Les compositions :

Aston Villa : Steer - El Mohamady, Tuanzebe, Mings, Taylor - McGinn, Hourihane, Grealish - Adomah, Abraham, El Ghazi

Derby County : Roos - Bogle, Keogh, Tomori, Cole - Johnson, Huddlestone- Wilson, Mount, Lawrence - Bennett