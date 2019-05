Le Championship, deuxième division anglaise, est un championnat terriblement dur, avec 24 équipes, 46 journées et... des playoffs pour la troisième place dans l’ascenseur vers la Premier League. Norwich City et Sheffield United sont déjà promus, après avoir respectivement terminé 1er et 2e. Le troisième sera connu après un mini-tournoi où l’on retrouve les 3e, 4e, 5e et 6e du championnat, à savoir Leeds, West Bromwich Albion, Aston Villa et Derby County.

Et ce mardi soir, West Bromwich Albion recevait Aston Villa pour la manche retour de la demi-finale (Leeds et Derby County s’affronteront mercredi soir). Défait 2-1 au match aller, WBA l’a emporté 1-0. Sauf que, dans cette compétition, les buts à l’extérieur ne comptent pas double et le score cumulé étant de 2-2, il a fallu passer par la case prolongations puis tirs au but pour découvrir l’identité du premier finaliste. Il s’agira finalement d’Aston Villa (qui pourra féliciter son portier Jed Steer, auteur de deux parades), qui jouera son accession à la Premier League le 27 mai prochain à Wembley face au Leeds de Marcelo Bielsa ou au Derby County de Frank Lampard.