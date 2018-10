Après presque vingt ans à Chelsea et une pige à Aston Villa la saison dernière, John Terry a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur, la semaine dernière. Mais à l’image de son ancien coéquipier chez les Blues, Frank Lampard (coach de Derby County), l’ancien défenseur pourrait vite retourner sur les terrains en tant qu’entraîneur. Selon le Mirror, il serait même pressenti pour devenir le prochain manager des Villans.

Proche de Steve Bruce, récemment limogé par le club de Birmingham, il devait au départ arrivé en tant qu’adjoint de Thierry Henry, qui était le choix numéro un des dirigeants. Mais il semblerait que le Français soit désormais plus proche de l’AS Monaco. Malgré la concurrence de Brendan Rodgers (Celtic Glasgow) et Rui Faria (ancien assistant de José Mourinho), Terry peut compter sur le soutien des joueurs, avec qui il a évolué l’an dernier. Ce mercredi, le Telegraph révèle par ailleurs que l’ancien international français aurait donné sa réponse à Aston Villa. Le champion du monde 98 aurait ainsi refusé le poste et communiqué sa décision mardi soir aux dirigeants anglais.