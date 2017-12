Demain soir, l’Olympique Lyonnais affrontera à 19 heures l’Atalanta Bergame pour le compte de la dernière journée de l’Europa League. À égalité de points (11 unités), les deux équipes vont donc se disputer la première place du groupe E.

Pour ce choc, Bruno Genesio a fait appel à un groupe de 19 joueurs. On peut noter la présence de Pape Cheikh Diop, longtemps blessé et présent avec la réserve. En revanche, Jérémy Morel et Bertrand Traoré sont forfaits, car blessés.

Le groupe de l’OL :

Lopes, Gorgelin, Rafael, Tete, Diakhaby, Marcelo, Marçal, Mendy, Aouar, Tousart, Diop, Ndombele, Ferri, Cornet, Memphis, Fekir, Gouiri, Mariano, Geubbels.