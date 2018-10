L’Athletic sort d’excellents gardiens ces derniers temps. Kepa Arrizabalaga s’est ainsi rapidement imposé en Premier League à Chelsea, alors que la pépite Unai Simon (21 ans) a parfaitement pris la relève dans les cages du club de Bilbao.

Álex Remiro (23 ans), international U19 et U21 espagnol, est lui aussi très coté et considéré comme un futur grand gardien. En revanche, son contrat expire en juin prochain, et comme l’a confirmé le président de l’Athletic Josu Urrutia, il va bien quitter le club : « ce qu’on sait, c’est qu’il ne veut pas prolonger. Il ne nous a pas posé des conditions pour rester et nous a transmis qu’il ne veut pas rester ». Voilà une bonne affaire à réaliser !