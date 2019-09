Du haut de ses 25 ans, Iñaki Williams s’est bel et bien défait de son étiquette d’espoir et est la nouvelle star de l’Athletic. Et si on se fie à ses propos dans un entretien accordé à l’émission El Larguero de la Cadena SER, il compte bien régaler les supporters de San Mamés pendant de longues années encore...

« Je suis là où je veux être, je l’ai toujours dit, c’est ma maison et je veux continuer pour beaucoup d’années. Prendre ma retraite ici est une option vraiment réelle. J’aimerai raccrocher les crampons ici », a-t-il confié, ajoutant que Manchester United est bien venu aux nouvelles, mais qu’il « ne peut pas dire qui a appelé ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10